Questa sera, verso le 19:30, la squadra 10A del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Sorgono (NU) è intervenuta sulla SS 128 al Km 99 per un incidente stradale nel quale un'auto, per causa in corso di accertamento, ha sbandato ed è uscita fuori strada.

Il mezzo, guidato da un ragazzo , si è anche ribaltato su se stesso.

Il giovane, aiutato a uscire dall'abitacolo da alcuni passanti, è stato preso in carico dal personale del 118 che l'ha trasportato nell'ospedale più vicino.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.