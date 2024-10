Violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e lesioni personali con l'aggravante di aver commesso il fatto in famiglia con abuso di autorità e nei confronti di minori di 10 anni, sono i reati per cui tre uomini e una donna sono stati arrestati da Carabinieri diMonreale, in provincia di Palermo. L’agghiacciante notizia è stata riportata da Leggo.

Le vittime sono due sorelle, che oggi hanno 13 e 20 anni, parenti strette degli indagati. L'inchiesta ha consentito di far emergere “reiterati episodi di violenza sessuale che sarebbero stati commessi tra il 2011 e il 2023”. La donna avrebbe agevolato gli abusi, tentando di coprire le responsabilità dei parenti.