Ca***, vi rendete conto che sono nuovamente senza materiale medico essenziale per restare in vita? dico a voi dirigenti della Ats. Cosa ca*** avete in testa? Me***? prendete al mese quanto noi malati prendiamo in un anno e non sapete neanche svolgere il vostro compito. Non vi vergognate? ma che ca***. Ultimo avvertimento, poi mi affido al Tribunale per i Malati.

Non lo va certamente a dire alle spalle Andrea Turnu, per chiunque dj Funny, 31enne affetto dalla maledetta Sla, il suo è un appello accorato, disperato e cadenzato da qualche parolaccia.

Dalla piccola citatdina di Ales l’sos è rivolto non soltanto alla Asl, ma anche alle Autorità Competenti per snellire e velocizzare l’apporto e il rifornimento per i farmaci salva-vita per chi, come Andrea o come Paolo Palumbo e tantissimi altri pazienti affetti da Sla, soffrono per questo calvario.