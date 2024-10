Dopo la comunicazione tramite i suoi profili social di aver contratto una malattia, Fedez è stato operato al San Raffaele di Milano. Per questioni di privacy, non è al momento ancora nota la tipologia di intervento effettuato e non si hanno notizie sull'esito. Lo riporta il quotidiano Libero. Incertezza anche su quale sia la malattia che tiene in apprensione il cantante e la sua famiglia: "Non sono abbastanza lucido per andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato", aveva comunicato ai fan nelle su Instagram stories.

L'indiscrezione è che l'artista sia affetto da demielinizzazione, un processo che in larga parte dei casi può portare alla sclerosi multipla, la patologia infiammatoria più frequente del sistema nervoso centrale. "Domani per me sarà una giornata importante", ha scritto ieri Fedez, tornando a parlare dopo alcuni giorni lontano dai social, probabilmente in riferimento all'intervento svoltosi presso il nosocomio milanese.

"Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività", ha aggiunto il rapper, dedicando un pensiero finale alla moglie e alle persone a lui vicine: "Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale". E ai figli: "Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza neanche rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo".