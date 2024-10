“La città? Non è affatto pulita, sono pronto ad accompagnare il sindaco Paolo Truzzu per andare casa per casa, nelle periferie e nei quartieri pieni zeppi di rifiuti, come Pirri, Is Mirrionis, San Michele, Sant’Elia e Mulinu Becciu per capire cosa sta accadendo, basterebbe scoprire i furbetti che non hanno mai pagato. In audizione Tributi abbiamo rispolverato alcune cifre, nel 2016 prima del port a porta erano 71mila le utenze censite, nel 2018 invece 86mila, quindi ben 15mila utenze che di fatto non hanno mai pagato e tradotto in soldoni l’evasione che equivale a ben 10 milioni di euro”.

E’ un fiume in piena il Capogruppo del Pd, in Consiglio Comunale, Fabrizio Marcello, che analizza la drammatica situazione delle discariche a cielo aperto nei quartieri: “Preoccupano proprio le condizioni igienico-sanitarie con cui gli abitanti devono convivere – aggiunge il consigliere Fabrizio Marcello - le linee guida Sanitarie impongono procedimenti ed operazioni di pulizia e disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria, ci vorrebbero senza dubbio più operai e invece mi risulta che a rotazione ci sia lo stop degli operatori ecologici per rimodulazione di certi servizi. Ma ribadisco – aggiunge l’esponente del Pd – servirebbero ancora più controlli, serve un tavolo coordinato dalla Prefettura con Guardie Forestali, Vigilanza Ambientale Città Metropolitana, Vigilanza Ambientale Comunale. Non ultimo – come detto - l’incrocio delle banche dati per scovare i furbetti dei rifiuti. Nel nome dell’equità fiscale certo, ma anche del decoro e del contrasto all’abbandono dei rifiuti visto che spesso – conclude Fabrizio Marcello - chi non possiede la chiavetta per i cassonetti dell’indifferenziata abbandona la sua spazzatura per strada”.

“E’ una situazione surreale – dice il Presidente del Consiglio Comunale, Edorardo Tocco – che ammette lo sforzo costante, continuo di uomini, squadre e mezzi dirottati per le operazioni di bonifica di zone degradate da chi, in barba alle regole, se ne frega altamente e continua indisturbato a gettare immondizia ovunque, rendendo invivibile i quartieri.

La situazione

Questa mattina (nel video sottostante è ben documentato), abbiamo preso a campione la sola zona tra via Premuda e Podgora, (a Is Mirrionis), facendo luce purtroppo su alcune cose che non vanno.

Non solo su tantissimi bustoni e spazzatura abbandonata ovunque e come al solito alla rinfusa, ma anche un conferimento sbagliato nei cassonetti e – a detta degli abitanti – la presenza di un numero insufficiente di bidoni per i singoli condomini e famiglie che vi risiedono. Risultato? E’ sotto gli occhi di tutti, puzza a parte, che è difficile da vedere ma facile da sentire.

VIDEO