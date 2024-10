Proseguono le iniziative della Pro loco di Orotelli in sostegno delle persone colpite dal rogo che lo scorso 21 luglio ha devastato le campagne arrivando a pochi metri dal centro abitato e facendo strage di animali.

È stato attivato un conto corrente dedicato alla raccolta fondi "Pro Terra 'e Oro" grazie alla solerzia degli impiegati del Banco di Sardegna delle filiali di Orotelli ed Orani. La Pro Loco ha reso note le coordinate bancarie per chi volesse contribuire.

Ma anche questa sera, presso il Centro Polivalente Franco Pintus, dalle ore 21:00 alle ore 22:30, sarà possibile fare la propria donazione a favore degli allevatori colpiti dall'incendio del 21 luglio. Modalità di donazione: “Sarà allestita una teca raccolta fondi – spiega la Pro Loco - la donazione sarà anonima e a discrezione del donatore. Il ricavato verrà utilizzato per acquistare ciò che è necessario agli allevatori per il risanamento dei danni subiti. Il conteggio della somma ricavata, che avverrà in presenza di testimoni esterni alla Pro Loco, sarà accompagnato da verbalizzazione e reso pubblico insieme al resoconto delle spese sostenute”.

Per quanto riguarda, invece, le donazioni tramite bonifico bancario ecco le coordinate: