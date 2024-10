Si è rivolta ai carabinieri in un momento di grande difficoltà economica: "Sono sola, non ho soldi e non mangio da tre giorni. Aiutatemi", è l'appello rivolto da una 63enne di Melito, in provincia di Napoli. I militari non si sono fatti attendere e, raccolta la disperata richiesta di aiuto, hanno raggiunto la signora scoprendo una realtà ancora più delicata.

La donna, come da lei stessa raccontato, vive da sola; vedova da tempo, senza alcuna fonte di reddito non poteva permettersi neanche un tozzo di pane, né tantomeno di pagare le bollette. Da giorni si nutriva soltanto di yogurt e faceva uso di farmaci anti-depressivi. La donna ha anche un figlio, che però vive lontano da lei e col quale non ha più rapporti.

I militari si sono assicurati che dei medici la visitassero immediatamente. Scongiurati gravi problemi di salute, alla donna è stata fatta la spesa: acqua, frutta, pasta, pane e un pasto caldo. Anche un pandoro, a poche ore dal Natale che per la signora sarà tutt'altro che semplice.