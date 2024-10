Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano: non fa eccezione la storia di Salvatore Sirigu, che tredici anni dopo torna nella "sua" Palermo, squadra con la quale esordì fra i professionisti nel lontano 2006/07 e con la quale si mise definitivamente in mostra nel biennio 2009-2011 attirando le attenzioni degli sceicchi parigini, che lo portarono alla corte della Tour Eiffel rendendolo centrale nel faraonico progetto del Psg.

Dopo un lungo vagabondare, durante il quale il portiere nuorese ha registrato anche numerose altre esperienze in Italia (Torino, Genoa, Napoli e Fiorentina), per Salvatore Sirigu è arrivato il momento di ripartire da dove tutto è iniziato: a 37 anni giocherà in Serie B coi rosanero.

"Welcome back Totò", scrive l'account Instagram del Palermo, rivolgendo il bentornato al numero 1 dell'epoca d'oro della gestione Zamparini. Tanti anni sono passati ma la passione è rimasta la stessa, quella che ha portato Sirigu sul tetto d'Europa con l'Italia, uomo simbolo di quello spogliatoio che a Wembley trionfò davanti ai padroni di casa dell'Inghilterra.

Adesso "Totò" Sirigu riparte dalla serie cadetta, con l'obiettivo di aiutare la sua Palermo, ancora una volta, a tornare in Serie A.

