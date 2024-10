Rinchiusi in gabbie anguste e malnutriti all'interno del cortile di un'abitazione nel Villaggio delle Mimose, a Sinnai. Due cani sono stati trovati in gravi condizioni di abbandono, senza acqua pulita e cibo per giorni, ingabbiati legati con catene inferiori a un metro.

Il cortile era in condizioni igienico-sanitarie disastrose, con vetri rotti e un riparo precario fatto di materiale in eternit. Alle prime luci dell'alba, i carabinieri della Stazione temporanea di Flumini di Quartu hanno concluso un'indagine partita da segnalazioni e informazioni raccolte durante servizi di controllo nella zona.

Per un uomo di 83 anni e una donna di 79 anni, entrambi pensionati e residenti a Burcei, è scattata la denuncia per il reato di maltrattamento di animali.