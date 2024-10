Al culmine di una lite ha ferito con una coltellata il rivale in amore. Un 63enne è stato denunciato dai carabinieri per lesioni. Vittima un 53enne che è stato medicato per una ferita alla mano. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Sinnai.

I due hanno avuto una discussione. L'aggressore accusava il 53enne di aver avuto una relazione con la sua ex e in preda alla rabbia ha tentato ripetutamente di accoltellare il rivale, usando un coltello artigianale con una lama di 50 centimetri. La vittima ha cercato di proteggersi con un braccio dall’ira dell’aggressore e ha riportato una ferita alla mano destra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al Brotzu. Il 53enne è stato successivamente dimesso con una prognosi di 15 giorni. Il 64enne è stato denunciato e il coltello è stato sequestrato.