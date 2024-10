I Carabinieri della Stazione di Sinnai hanno denunciato nella giornata di oggi, martedì 17 maggio, per guida in stato di ebbrezza un 49enne, operaio del luogo, sorpreso in via della Pineta mentre sorseggiava una bevanda alcolica alla guida della sua Audi A3.

L'uomo, sottoposto ad accertamento con test alcolemico, è risultato positivo con un tasso di 0,85 g/l. La patente di guida è stata immediatamente ritirata e l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo e affidata allo stesso proprietario.