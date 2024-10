Brutto incidente, questa mattina, sulla Statale 131 Dcn. Poco prima di mezzogiorno, per cause da accertare un’auto ha sfondato il guardrail all’altezza del chilometro 101, in direzione Nuoro, e ha concluso la sua corsa in cunetta.

La conducente e unica persona coinvolta è rimasta ferita ed è stata trasferita all'ospedale di Nuoro con l’elisoccorso. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti Vigili del fuoco e Polizia stradale di Siniscola.