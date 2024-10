Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 giugno, a Siniscola. Intorno alle 16:20, i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla SS 125 in località Capo Comino per un incidente stradale in cui un 17enne ha perso la vita. Si tratta di Francesco Pau, figlio dell'ex sindaco di Siniscola Lorenzo Pau, che ha amministrato il Comune per due legislature.

Nel sinistro una moto, guidata dalla vittima, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un camper che viaggiava in direzione opposta. Purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto erano presenti un'ambulanza medicalizzata del 118, l'elisoccorso e la Polizia per i rilievi del caso.