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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
SIMAXIS
SINDACO ELETTO: GIACOMO OBINU
ABITANTI: 2.290 ELETTORI: 2.062
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|GIACOMO OBINU
|
LISTA CIVICA "UNITI"
|875
|58,48%
|FRANCESCO COSSU
|LISTA CIVICA "PARTECIPAZIONE"
|621
|41,51%
SPECIALE ELEZIONI COMUNALI 2015. TUILI - TUTTI I RISULTATI DELLE VOTAZIONI
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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
SIMAXIS
SINDACO ELETTO: GIACOMO OBINU
ABITANTI: 2.290 ELETTORI: 2.062
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|GIACOMO OBINU
|
LISTA CIVICA "UNITI"
|875
|58,48%
|FRANCESCO COSSU
|LISTA CIVICA "PARTECIPAZIONE"
|621
|41,51%