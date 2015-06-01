ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015

SIMAXIS

SINDACO ELETTO: GIACOMO OBINU

ABITANTI: 2.290  ELETTORI: 2.062

CANDIDATI PARTITI VOTI %
GIACOMO OBINU   

 LISTA CIVICA "UNITI"   

 875 58,48%
FRANCESCO COSSU  LISTA CIVICA "PARTECIPAZIONE"  621 41,51%

 

 