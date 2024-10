Silvio Berlusconi promuove Christian Solinas quale candidato presidente del centrodestra per le Regionali di febbraio in Sardegna.

Il leader del Psd'Az ha preso parte all'incontro tenuto dal Cav con gli elettori di Forza Italia al T Hotel di Cagliari. "Un nome indicato da voi - così Berlusconi ha presentato Solinas - un volto nuovo con tanta esperienza, ha fatto l'assessore molto bene col nostro presidente Cappellacci. Allora abbiamo detto: conosciamolo. Lo abbiamo invitato a Roma da noi e mezzora dopo la sua partenza dai nostri uffici eravamo tutti convinti che fosse il candidato migliore. Quindi abbiamo un candidato che riteniamo essere i migliore possibile per come è, per la sua esperienza, per il suo modo facile di rivolgersi alle persone parlando alla mente ma anche al cuore. E soprattutto un candidato capace non solo di vincere le elezioni, ma di governare bene per cinque anni".