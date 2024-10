Due squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias e una inviata dalla sede centrale del Comando di Cagliari sono intervenute nella tarda mattinata di oggi sulla Statale 130 al km 32,500, in prossimità di Siliqua, in direzione Cagliari, per un camion autocisterna dell'autospurgo che è uscito di strada ribaltandosi.

Il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è stato estratto dagli operatori della squadra di pronto intervento "5A" di Iglesias che con l'ausilio dell’autogru della sede centrale di Cagliari hanno provveduto anche alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. L’uomo è stato poi portato in ospedale con l'elisoccorso. Al momento non si hanno notizie precise delle sue condizioni di salute.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza, che hanno provveduto alle prime cure. Una corsia è stata temporaneamente interdetta per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.