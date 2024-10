Una lite tra padre e figlio è finita a coltellate ieri sera a Siliqua, nel sud Sardegna. Ferito gravemente un uomo di 40 anni, trasportato in ospedale in codice rosso.

L'episodio è avvenuto dopo le 20. Probabilmente padre e figlio hanno avuto una discussione, poi degenerata. Sul posto insieme ai militari dell'Arma è arrivata un'ambulanza del 118 e l'Elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale, le sue condizioni sono gravissime.

ARRESTATO 15ENNE – Il figlio, di 15 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il ragazzo è già stato accompagnato nel carcere minorile di Quartucciu. Il padre, invece, dopo un primo ricovero all'ospedale Brotzu di Cagliari, è stato trasferito al Santissima Trinità dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico: il figlio lo ha colpito con un fendente alla gola. I carabinieri della Compagnia di Iglesias, coordinati dal nuovo comandante Luigi Di Costanzo, hanno lavorato tutta la notte per ricostruire la vicenda e da questa mattina proseguono negli accertamenti.

LA LITE - Padre e figlio si trovavano a bordo di un'auto quando hanno iniziato a discutere. Una lite vera e propria al termine della quale il 15enne avrebbe afferrato un coltello colpendo alla gola il genitore. Poi è sceso dall'auto ed è fuggito a piedi. Il padre ha raggiunto da solo il paese dove è stato soccorso. Sul posto sono arrivati i carabinieri, e nel giro di pochi minuti hanno rintracciato il ragazzo mentre vagava le strade di Siliqua. Il 40enne è stato trasportato d'urgenza al Brotzu e poi trasferito al Santissima Trinità per l'intervento chirurgico: da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.