E' stato rinviato causa pioggia il Palio dell'Assunta previsto a Siena per questo pomeriggio. Il corteo storico di sbandieratori e musici aveva già fatto il suo ingresso in piazza del Campo quando la pioggia ha investito i figuranti e la folla che si era radunata nel cuore della città toscana per la celebre manifestazione.

Il maltempo era previsto, ma fino all'ultimo si è sperato di portare a termine manifestazione, anche perché rovesci di varia intensità caratterizzeranno anche i prossimi giorni.

Rinviata a domani, 17 agosto, l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, quando la manifestazione entrerà nel vivo e le migliaia di persone che affollano la storica piazza andranno in visibilio.

Delle 17 contrade senesi, solo dieci prenderanno parte a questa edizione della corsa. Sette le partecipanti di diritto: Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio, Leocorno e Civetta. Tre estratte a sorte il 7 luglio scorso: Chiocciola, Oca e Istrice.

L'accoppiata cavallo-fantino per le Contrade è la seguente: Elias Mannucci monterà Zentiles per il Leocorno; Jonatan Bartoletti su Veranu per la contrada Valdimontone; Giovanni Atzeni su Viso d'Angelo per l'Istrice; Carlo Sanna e Ares Elce per l'Oca; Federico Guglielmi su Brivido Sardo per il Nicchio; Benitos con Dino Pes per la contrada della Lupa; Enrico Bruschelli e Zenis per la Civetta; Sebastiano Murtas e Canarinu per l'Onda; Andrea Sanna in groppa a Tabacco per la contrada della Selva; Giuseppe Zedde e Comancio per la contrada della Chiocciola.

Dieci su dieci i cavalli sardi, un en plein importante che conferma la centralità della tradizione equestre sarda nella prestigioda manifestazione senese. Sei i fantini isolani: Atzeni (Nurri), Carlo Sanna (Sindia), Pes (Silanus), Murtas (Santu Lussurgiu), Andrea Sanna (Oliena) e Zedde (lui senese, ma il papà è di Noragugume).