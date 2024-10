Ritardi nei pagamenti degli stipendi e lavoratrici della mensa licenziate per i mancati versamenti alle aziende d'appalto: i lavoratori della Sider Alloys dello stabilimento di Portovesme proclamano lo sciopero a partire da lunedì 14 ottobre alle 7.

L'annuncio dopo un'assemblea generale convocata dalle sigle sindacali Fiom, Fsm, Uilm e Cub per un confronto sulla "grave crisi che investe la società, in conseguenza del mancato rispetto del rilancio della fabbrica", scrivono le sigle in una nota congiunta".

"In attesa di un'auspicata e urgente convocazione al Mimit - spiegano -, si è discusso dell'inesistente piano industriale, che costringe lavoratrici e lavoratori a vivere nell'assoluta precarietà: da una parte si chiedono finanziamenti a garanzia pubblica, dall'altra si proroga la cassa integrazione ordinaria e non si pagano gli stipendi dovuti ai lavoratori, nei tempi previsti".

A questo si aggiunge "la gravissima situazione in cui si trovano le lavoratrici della mensa, che hanno ricevuto il benservito dall'azienda di appartenenza, in conseguenza del mancato pagamento dell'appalto della mensa. Una situazione intollerabile, che deve essere assolutamente superata".