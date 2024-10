Gesto eroico a Santa Severa, sul litorale romano. Un uomo di 59 anni si è tuffato in mare per salvare la vita a madre e figlia.

Le due erano in forte difficoltà tra le onde in un mare forza 3. L'uomo ha portato in salvo la bimba e la donna, ma è poi finito in difficoltà sparendo fra le onde.

Per il 59enne non c'è stato niente da fare. Successivamente è stato recuperato in mare dalla Guardia Costiera e trasferito al Gemelli, dove è morto. Sul posto anche i carabinieri di Santa Severa.