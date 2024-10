Un ventitreenne è stato arrestato ieri, a Bergamo, per aver tentato di superare gli esami per la patente utilizzando un sistema di comunicazione con l'esterno, studiato per superare fraudolentemente il quiz.

Ad allertare i carabinieri è stato il personale della motorizzazione civile di Bergamo che ha segnalato la presenza di un esaminando con un atteggiamento sospetto. Intervenuti sul posto, i militari hanno individuato il ragazzo, un 23enne originario del Bangladesh residente a Milano e lo hanno sottoposto a un controllo. Ne è emerso che addosso aveva un kit composto da una micro telecamera dotata di altoparlante, posizionata in corrispondenza di un foro appositamente predisposto sulla felpa e collegata ad un dispositivo provvisto di sim, incollato sul petto. Il sistema consentiva di riprendere lo schermo con le domande del quiz e di ricevere le risposte dai complici, collegati da remoto.

Il 23enne è stato bloccato e dichiarato in arresto per il reato di tentata truffa in concorso ai danni di un ente pubblico.