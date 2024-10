Un’anziana di 90 anni è stata derubata mentre si trovava in casa da un falso dipendente di Abbanoa. Portati via 70mila euro in contanti. L'episodio è avvenuto ieri in una abitazione vicino al Tribunale.

Da quanto si apprende, il falso operatore di Abbanoa è riuscito a entrare in casa della pensionata con la scusa di dover consegnare del denaro, probabilmente per una bolletta, ma aveva necessità di avere il resto. L'anziana lo ha fatto accomodare ed è andata a prelevare i soldi per il resto. In questo modo il ladro ha scoperto dove custodiva il denaro ed è riuscito ad appropriarsene. Il furto è stato scoperto poco dopo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante. Adesso il caso è passato in mano agli specialisti della mobile. La polizia ribadisce l'appello nei confronti dei cittadini, degli anziani e delle persone che vivono da sole affinché non facciano entrare in casa tecnici di compagnie elettriche, telefoniche, o operatori di ditte sconosciute. Consigliano, inoltre, di non custodire in casa cifre così ingenti. In caso di sospetti chiamare subito il 113.