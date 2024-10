Si apre oggi a Cagliari la campagna elettorale di Unidos, una delle quattro liste che sostengono Mauro Pili nella sua terza corsa a governatore della Sardegna per le prossime elezioni regionali.

Alla Fiera campionaria di Cagliari, alle 17.30, si terrà la presentazione del movimento che appoggia la coalizione del Popolo Sardo assieme a Fortza Paris, Pili Presidente e Soberania.

Ad aprire la manifestazione sarà il consigliere regionale e candidato di Unidos Alessandro Sorgia. Chiude la kermesse elettorale Mauro Pili.

Nel frattempo, lo stesso Pili annuncia la nascita del sindacato Trasporti Unidos che punta ad unire le forze per una rivendicazione tutta sarda in tema di mobilità di uomini e merci.

"Collaboreremo con tutti i sindacati nazionali - spiega il candidato governatore - ma oggi vi è l'esigenza di mettere in prima linea l'emergenza Sardegna. Non possiamo giocare da spettatori in una vertenza, quella dei trasporti, che ci vede danneggiati come nessuno. Il nostro sarà un sindacato di lotta dura e di proposta seria. Non accetteremo più di essere schiacciati da logiche nazionali che finiscono sempre per difendere i più forti a scapito dei più deboli".

L'atto costitutivo del sindacato è stato firmato nei giorni scorsi a Cagliari davanti al notaio Giovanni Rossetti. A presiederlo è stato chiamato Antonello Zuddas, operatore dell'autotrasporto.