Dal 2015 sta lottando contro il cancro, condividendo con i suoi affezionatissimi fan dolore e gioia.

Shannen Doherty, nota soprattutto per il ruolo di Brenda, una degli amati protagonisti di “Beverly Hills”, in un’intervista a People ha recentemente rivelato che il tumore si è esteso fino alle ossa, evidenziando però che questo non le impedisce di lottare: “Non ho finito di vivere, non ho finito di amare, non ho finito di creare – ha detto l’attrice e regista - Non ho finito di sperare di cambiare le cose in meglio”.

Dallo scorso gennaio, Shannen sta affrontando anche il divorzio dall’ex marito dopo 11 anni di matrimonio, chiesto da lei dopo la scoperta di un tradimento. I due avevano anche pensato alla possibilità di avere dei figli, ma l’età già avanzata dell’attrice li aveva frenati su questa decisione. “Non voglio che mio figlio, a 10 anni, debba seppellire sua madre - aveva detto – Io ho sempre voluto un figlio, ma forse è destino che io debba essere madre in un altro modo”.