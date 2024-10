Sardegna Live

A Olzai, per il rinnovo del Consiglio comunale, il sindaco uscente Tonino Ladu non ripropone la sua candidatura e per sapere a chi dovrà consegnare la sua fascia tricolore aspetta di conoscere i risultati delle elezioni comunali del prossimo 31 maggio. Due i candidati a governare il paese (883 abitanti, 647 votanti nel 2010).