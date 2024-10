Un 38enne è stato arrestato dai carabinieri per coltivazione di droga. Sarebbe stato sorpreso mentre si prendeva cura di una piantagione di cannabis.

Nel blitz, i militari hanno sequestrato 71 piante di marijuana alte anche un metro e 80 centimetri. La piantagione è stata scoperta in un terreno agricolo, situato in località "Rio Sassu" a Sestu, di proprietà dello zio del 38enne, un uomo di 74 anni. I carabinieri hanno anche sequestrato alcuni grammi di infiorescenze di marijuana, una bilancia elettronica di precisione e materiale per il confezionamento della droga.