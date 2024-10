Avvolti dalle fiamme sono andati completamente distrutti quattro furgoni di un’azienda che effettua servizi per la ristorazione e catering. L’incendio è divampato ieri notte, intorno alle 21:50 in località Sa Cantonera, a Sestu.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con due squadre di pronto intervento della sede centrale del Comando di Cagliari.

Una volta spento il rogo, è stata bonificata e messa in sicurezza l’area. Il tempestivo lavoro degli operatori ha evitato la propagazione delle fiamme alla struttura adiacente e ad altre attività della zona. Nessuna persona risulta coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

