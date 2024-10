Tragedia nella tarda serata di ieri, lungo la statale 131 all'ottavo chilometro. Un giovane nordafricano è morto dopo essere stato investito da un'auto.

L'incidente risale alle 23.30 e non è chiaro che lo straniero stesse camminando a bordo strada o si fosse spostato sulla carreggiata. Il conducente della vettura, anche per il buio, non avrebbe notato il ragazzo e l'impatto è stato inevitabile. Sul posto l'ambulanza del 118, ma non c'è stato niente da fare.

Durante la notte un altro giovane nordafricano è stato soccorso dopo essere ritornato al centro migranti di Sestu, a poca distanza dal luogo del primo incidente. Ha raccontato di essere stato investito mentre percorreva la strada con il monopattino: per lui soltanto qualche ferita. Sul posto anche la polizia stradale. Le indagini in corso: ancora da identificare la vittima del primo incidente, ma si cerca anche di capire se c'è un collegamento tra i due episodi.