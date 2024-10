Un allevatore 38enne di Sestu è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. In un terreno agricolo in località "Is Ceas de Garau", all'interno di una serra, aveva allestito una vera a propria piantagione di marijuana.

I militari, durante alcuni servizi di controllo del territorio, hanno scovato 140 piante di cannabis indica già recise e in fase di essiccamento dentro una serra. altri 40 chili di marijuana erano già stati imbustati in sacchi di plastica. I carabinieri hanno scovato anche diverso materiale per pesare, essiccare e confezionare lo stupefacente, custodito in un locale attiguo alla serra che era in uso all'allevatore. Tutto il materiale e la sostanza stupefacente rinvenuta sono stati sequestrati. Il 38enne, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito ai domiciliari nella propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida.