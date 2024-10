Il Cagliari ospite a Torino sfida la Juventus fresca di impresa in Europa. I rossoblù sono chiamati a una trasferta complicata dopo aver ottenuto il primo successo stagionale nel rocambolesco 3-2 contro il Parma.

Questa la probabile formazione dei sardi: Scuffet, Zappa, Mina Luperto, Zortea, Makoumbou, Adopo, Obert, Viola, Piccoli, Luvumbo.

Gaetano potrebbe quindi partire nuovamente dalla panchina per poi subentrare. Out per infortunio Pavoletti, Lapadula, Jankto e Wieteska. Il fischio d'inizio alle 12:30.