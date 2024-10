I Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato un bracciante agricolo, 44enne, a Serdiana, in esecuzione di un provvedimento di revoca della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

L'ordinanza è stata emessa dall'ufficio Gip del Tribunale di Cagliari.

L'uomo era stato allontanato dalla casa familiare a seguito di denunciati maltrattamenti in famiglia, in particolare nei confronti della ormai ex moglie e degli accertamenti svolti dai militari dell'Arma e gli era stato imposto l'obbligo di non avvicinarsi alla donna.

Il 44enne in diverse circostanze aveva invece ricercato dei contatti con l'ex compagna e il tutto era stato documentato dai Carabinieri, quindi il giudice ha deciso di condannarlo agli arresti domiciliari dai quali non potrà disturbare la donna.