Il presidente della Regione Christian Solinas ha commentato ai microfoni del TG1 gli sviluppi che lo riguardano nelle inchieste della Procura di Cagliari sulla compravendita di una sua proprietà: " Questa indagine ha due elementi di sicuro rilievo: il primo è il tempismo , viene fatto a quattro giorni dalla presentazione delle liste e mentre si decide il candidato presidente unitario del centrodestra, l'altro è che, essendo in fase di indagine, stiamo parlando di atti che dovrebbero essere coperti da segreto istruttorio ".

" Atti - prosegue Solinas - che invece sono in possesso di tutti i media, i giornali e le televisioni e circolano liberamente. In un paese democratico, in uno Stato di diritto queste cose non dovrebbero accadere ". " Le subiamo per l'ennesima volta e siamo davanti, per tutto il resto, a un teorema indimostrato e indimostrabile costruito pervicacemente dalla polizia giudiziaria ". " Ma appena avremo l'opportunità di rappresentare i fatti nella loro verità - conclude Solinas al TG1 - si dimostrerà che non è stato fatto niente che non fosse più che lecito nella condotta del presidente della regione Sardegna ".