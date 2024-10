I Carabinieri di Quartu, coordinati dal comandante della compagnia Michele Cerri, hanno sequestrato un'altra piantagione di marijuana in Sardegna, questa volta nelle campagne di Sestu, in località Sa Magangiosa, dove il blitz ha permesso di rinvenire duemila piante e 15 chili di droga pronta per la vendita.

Un 41enne è finito in manette. L'uomo, che aveva già patteggiato due anni di reclusione godendo della sospensione condizionale della pena per poi tornare in libertà, nel locale dove accatastava normalmente il fieno aveva nascosto le 2mila piante messe ad essiccare e la marijuana custodita in sacchi e contenitori di plastica.

Analizzata dagli specialisti del Ris di Cagliari, il prodotto è risultato contenere un Thc dell'11 per cento, ben oltre la soglia consentita dello 0,3.