I guai legali non finiscono per Gianluca Vacchi. La procura di Tempio Pausania, dopo aver aperto un’indagine per presunti abusi edilizi, ha disposto il sequestro della villa che il noto imprenditore sta costruendo in Costa Smeralda.

Il blitz dei Forestali, che all'influencer è costato i sigilli al cantiere di Porto Cervo, è scattato giovedì 8 giugno, in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura di Tempio.

La mega villa, che si estende per circa 450 metri, come ha spiegato il Corpo forestale ricade in un’area “sottoposta alla massima tutela ambientale per la presenza del vincolo paesaggistico ambientale” ed è anche “vincolata sotto il profilo idrogeologico”. “L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto alle violazioni in materia edilizia ed ambientale e di tutela del territorio e del paesaggio promossa e condotta dalla procura”, ha aggiunto.

L’azione della Procura arriva dopo quella del Comune di Arzachena, che lo scorso marzo aveva ordinato la demolizione dello stabile a causa del superamento delle cubature previste rispetto a quelle precedentemente autorizzate.