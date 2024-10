A Senorbì, ieri notte, poco dopo mezzanotte, un 24enne del posto è morto in un drammatico incidente in cui, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto e si è scontrato con un muro perimetrale.

Ferito, ma non in pericolo di vita, il passeggero 20enne, anch’egli del posto, che è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

La salma del 24enne è stata riconsegnata ai familiari, come disposto dal PM di turno.

Immediato l’intervento di Emergency Sardegna e dell'ambulanza medicalizzata, entrambi di Senorbì. Presenti sul posto i Carabinieri della Stazione di Senorbì e di quella di Gerrei.