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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
SENNARIOLO
SINDACO ELETTO: GIANBATTISTA LEDDA
ABITANTI: 183 ELETTORI: 151
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|GIANBATTISTA LEDDA
|
LISTA CIVICA "DE SINARIOLO PO SINNARIOLO"
|114
|100%
SPECIALE ELEZIONI COMUNALI 2015. SENNARIOLO - TUTTI I RISULTATI DELLE VOTAZIONI
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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
SENNARIOLO
SINDACO ELETTO: GIANBATTISTA LEDDA
ABITANTI: 183 ELETTORI: 151
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
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|GIANBATTISTA LEDDA
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LISTA CIVICA "DE SINARIOLO PO SINNARIOLO"
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