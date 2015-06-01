ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015

SENNARIOLO

SINDACO ELETTO: GIANBATTISTA LEDDA

ABITANTI: 183 ELETTORI: 151

CANDIDATI PARTITI VOTI %
GIANBATTISTA LEDDA   

 LISTA CIVICA "DE SINARIOLO PO SINNARIOLO" 

 114 100%

 

 