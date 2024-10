Sindaca eletta con 64 voti.

Elettori: 115 | Votanti: 64 (55,65%) Schede nulle: 0 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Il piccolo centro del Meilogu di circa 140 abitanti ha scelto di ridare fiducia alla sindaca Antonella Buda.

Nel 2017 era stata eletta con 79 voti su 137 elettori. Per il bis, dunque, è servito, come la prima volta, il raggiungimento del quorum.

“Con la vostra fiducia – aveva detto negli scorsi giorni -, lavorando esclusivamente per il bene del paese, intendiamo svolgere la nostra funzione amministrativa donando alla comunità tutto il nostro impegno con vero spirito di servizio, in collaborazione con tutti voi”.

“In vista di un nuovo quinquennio amministrativo – aveva spiegato nel suo programma elettorale - non si può fare a meno di dare uno sguardo al passato. Quanto è stato realizzato è visibile, e senz’altro verranno portati a compimento i lavori già finanziati in questa legislatura: ad iniziare dal completamento dell’area di Santa Croce e di San Nicola di Trullas e il sentiero pedonale-ciclabile. Lavori importanti che hanno richiesto impegno e collaborazione da parte di tutti gli attori coinvolti nelle fasi di progettazione e approvazione”.

“Tanti servizi sono stati erogati, tanti altri sono stati preclusi – aveva continuato la sindaca -: abbiamo accettato con sofferenza, ma consapevoli dell’importanza dell’opera che si andava a realizzare, i disagi per la chiusura dello svincolo sulla 131; il venir meno del servizio offerto dal banco farmaceutico. Non abbiamo invece accettato la totale mancanza del servizio di connettività, servizio vitale per la comunità la cui assenza sta ulteriormente alimentando lo spopolamento del nostro meraviglioso borgo”.

“Abbiamo lavorato a idee e progetti, con grande entusiasmo. Con la pandemia tutto è cambiato: abbiamo sofferto l’isolamento degli anziani, le fatiche delle famiglie, la solitudine della responsabilità, abbiamo pianto chi ha perso la vita per Covid-19. Una brutta esperienza, che però ha offerto l’occasione di riscoprire ricchezze e valori, che avevamo scordato: ascolto, vicinanza, solidarietà e condivisione; valori cardine di una società civile da custodire e rafforzare. Ci proponiamo oggi di ripartire. La nostra lista si compone di persone che hanno già lavorato nell'Amministrazione uscente e di altre alla prima esperienza, ma pieni di entusiasmo e buona volontà”.

La lista "PER SEMESTENE” con candidata a sindaco Antonella Buda: Angioi Marina; Castelli Maria Laura; Cossu Libero; Marongiu Anna; Orsini Luciano; Muroni Anna; Pintus Nicola; Piredda Marino; Sotgiu Sonia e Sotgiu Stefano.