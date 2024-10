Tentato omicidio durante la notte a Selargius, dove un uomo di 42 anni è stato accoltellato in strada al culmine di una lite e ora si trova ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Monserrato.

Il violento episodio in via della Libertà. L'uomo sarebbe rimasto coinvolto in una lite fuori da un locale finendo per essere accoltellato più volte. Il 42enne è riuscito ad allontanarsi dal suo aggressore raggiungendo a bordo della propria auto il pronto soccorso del Policlinico dove è stato soccorso. Lui stesso ha riferito ai medici la dinamica dei fatti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena che hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda e risalire all'accoltellatore. Il 42enne è in prognosi riservata.