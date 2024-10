Ha vent'anni, vive a Selargius e ha conquistato la giuria di Amici, programma condotto da Maria de Filippi in onda su Canale 5. Carola Puddu, talentuosa danzatrice con già alle spalle un'importante carriera, farà parte della 21esima edizione del talent show.

Nonostante la giovane età, può infatti vantare esperienze internazionali: a soli 9 anni, nel 2010, supera (unica straniera) l’esame d’ammissione per entrare a far parte alla Scuola di Danza dell’Opera di Parigi. Successivamente studia in Canada alla National Ballet School, ma il teatro che l'aveva ingaggiata è stato costretto a chiudere causa Covid.

Adesso l'esperienza in Tv, da Maria de Filippi, trampolino di lancio e fucina di talenti: è stata scelta dalla maestra Alessandra Celentano, che ne ha notato ed evidenziato le grandi potenzialità. Per la giovane sarda la grande opportunità di mettersi in mostra davanti agli occhi esperti degli insegnanti: per la danza la già citata Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro.