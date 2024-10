Infrangono le regole, vanno sempre al di là dei sentieri battuti, si muovono in piena libertà e fanno scelte trasgressive deludendo famiglia e parenti che li considerano diversi e bizzarri. Ogni famiglia ha i propri valori e le proprie credenze che si tramandano da generazione in generazione, le pecore nere sono elementi essenziali per sbloccare schemi ripetuti e ripetitivi, credenze e pregiudizi fossilizzati da tempo. La pecora nera non ha nessun difetto di fabbricazione quindi, ma è un’ importante risorsa per sbloccare l’intero sistema familiare. Il suo punto di vista permette i essere meno rigidi, di scegliere liberamente, di vivere ogni cambiamento con gioia e di cogliere ogni opportunità con serenità senza preoccupazioni e sofferenze inutili. In realtà non è male essere diversi e soprattutto non adattarsi all’ordine stabilito, ma poi….stabilito da chi?

Ma quali sono le caratteristiche delle pecore nere?

- si lanciano per primi a vivere esperienze sconosciute alla famiglia;

- hanno valori e credenze completamente diverse rispetto agli altri ;

- hanno un modo di percepire il mondo e il senso della vita particolare e unico;

- spesso sono criticati per lo stile di vita e le convinzioni non banali e scontate;

- nessuno riesce ad approcciarsi a loro in maniera spontanea, impauriti dalla spiccata originalità e alcune volte sono addirittura esclusi.

Ma quello che le persone “comuni” non sanno è che le pecore nere sono uniche e preziose. Lo psicologo e studioso delle costellazioni familiari, Bert Hellinger, le descrive nel modo migliore possibile: “Coloro che sono chiamate “Pecore Nere” della famiglia sono in realtà cercatori di cammini di liberazione per l’albero genealogico. Quei membri dell’albero che non si adattano alle norme o alle tradizioni del Sistema Familiare, coloro che fin da piccoli cercano costantemente di rivoluzionare le credenze, andando contromano ai cammini segnati dalle tradizioni familiari, quelli criticati, giudicati e anche rifiutati, loro, generalmente sono chiamati a liberare l’albero dalla storie che si ripetono e frustrano generazioni intere…”.

Quindi se qualcuno ti dice: “Sei la pecora nera della famiglia!” Beh, ringrazialo perché ti sta facendo un bel complimento!