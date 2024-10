Sei al mare in Sardegna e vuoi cambiare aria? Vuoi conoscere l'interno? O, magari, il cielo è nuvoloso e minaccia di piovere. L’acqua del mare è gelata. Il vento rende invivibile la spiaggia sollevando nuvole di sabbia che pungono e disturbano. Pensi che la tua vacanza in Sardegna sia rovinata? Non disperare! Nella nostra isola esistono tante alternative alla spiaggia e, se hai pazienza, in questa rubrica ti illustreremo i più interessanti e suggestivi itinerari alternativi per la tua vacanza in Sardegna.

OLBIA. Olbia (in sardo Terranòa), in provincia di Sassari, è il quarto centro della Sardegna per popolazione (59.479 abitanti). Dal 2005 è stata capoluogo, insieme a Tempio Pausania, della provincia di Olbia-Tempio, soppressa formalmente nel 2016 e sostituita dalla "zona omogenea di Olbia-Tempio" per l'esercizio delle funzioni provinciali nell'ambito della provincia di Sassari fino alla definitiva soppressione degli organi dell'ex provincia. È stata l'antica capitale del Giudicato di Gallura e la prima sede vescovile della Gallura. La città è una realtà industriale e commerciale in piena espansione demografica: il numero degli abitanti (18.800 nel 1964) risulta quasi triplicato nel corso della seconda metà del Novecento e fino ad oggi. Polo turistico fra i più importanti dell’isola, è anche uno dei principali motori economici e vanta nella sua area di influenza alcuni tra gli insediamenti turistici più esclusivi al mondo.

L’abitato di Olbia si affaccia sull'omonimo golfo e si estende nella pianura circostante delimitata da una catena montuosa. Frammenti di ceramica ritrovati a Porto Rotondo ed una statuetta femminile rappresentante la Dea Madre trovata a Santa Mariedda fanno risalire al Neolitico Medio le prime testimonianze della presenza dell’uomo in territorio olbiese. A partire dalla media Età del Bronzo si riscontrano nel territorio di Olbia insediamenti nuragici. Dal VII secolo a.C. l’area venne frequentata per un breve periodo dai Greci e prima ancora dai Fenici. Ma le prime tracce di un vero insediamento urbano (V-IV secolo a.C.) sarebbero da attribuire ai punici che la cinsero di mura e di torri. Scavi archeologici effettuati nel 2007 hanno svelato parte dell'abitato punico nella centralissima Via Regina Elena. Quando i Romani occuparono la Sardegna nel 238 a.C., la città divenne un centro commerciale e un'importante base navale militare. La città divenne il più importante centro della costa orientale sarda e dal suo porto partivano le navi cariche di materie prime verso la capitale. Nel 304 d.C. fu teatro del martirio di San Simplicio trafitto da una lancia e morto dopo tre giorni di agonia. La caduta dell'Impero Romano d'Occidente, nel V secolo, marca l'inizio di un lungo periodo di decadenza. La città romana venne attaccata, incendiata e distrutta dai Vandali. Dall'VIII al XII secolo gli arabi tentarono la conquista della Sardegna e proprio in questo periodo la Sardegna si separò dall'Impero bizantino dividendosi nei Giudicati di Cagliari, Torres, Arborea e Gallura di cui Olbia divenne capoluogo. Nel 1296 i territori del giudicato gallurese caddero in mano ai pisani che a fianco all'antica Civita costruirono Terranova, una città di nuova fondazione, più vicina al porto. Sotto il dominio degli Aragonesi, poi,venne istituito il regime feudale che comportò la disgregazione del Giudicato di Gallura. Dal XIII secolo la città decadde lentamente per problemi legati all'insalubrità ambientale, all'esposizione a scorrerie piratesche ottomane e alla mutazione dell'asse dei traffici marittimi, che spostandosi verso la Spagna, favoriva le città della costa occidentale sarda. La diminuzione demografica sì invertì solo nella seconda metà dell'Ottocento quando il generale Alberto La Marmora propose l'idea di costruire un nuovo porto presso Capo Figari, con la fondazione di un nuovo nucleo abitato chiamato Olbia Nova. Nel 1930 venne inaugurata la Stazione Marittima. Nel corso del periodo fascista venne ripristinato l'antico nome romano (Olbia). Il 14 maggio 1943 Olbia venne duramente bombardata dagli alleati, almeno 22 persone mori