Un 64enne è stato denunciato dai Carabinieri per minacce e porto di oggetti per offendere dopo aver minacciato, in preda alla rabbia, con una pistola - poi risultata essere una scacciacani - i vicini per i terreni in cui pascolare il gregge .

L'episodio si è verificato ieri a Segariu , in località Sa Mandara , dove l'uomo ha avuto una discussione con due allevatori, padre e figlio, di 70 e 34 anni, a causa del pascolo del gregge in un terreno.

Il 64enne in un impeto d'ira ha preso una pistola che custodiva in una cassettina a bordo del suo trattore e l'ha puntata contro gli altri due, minacciandoli.

Dopo pochi minuti sul posto sono arrivati ​​i militari, allertati dalle vittime e il denunciato, nel frattempo, aveva nascosto la pistola tra i cespugli , ma gli operatori dell'Arma l'hanno recuperata, scoprendo che era uno scacciacani privo di tappo rosso e dotato di caricatore con 8 cartucce a salve.

Altre 37 cartucce sono state trovate durante la perquisizione domiciliare.