Un terribile incidente la scorsa notte a Cassano D'Adda, nel Milanese, ha portato alla morte di un giovane di 16 anni. Il ragazzino sarebbe stato travolto, insieme a due amici finiti all'ospedale, da un'auto il cui conducente si è poi fermato a prestare soccorso.

E' accaduto intorno alle 23.30, quando i tre sono stati investiti in circostanze ancora non note. Per via delle gravi lesioni riportate, il 16enne è morto sul posto nonostante i tentativi di rianimazione dei medici del 118.

Gli altri due, un 17enne e una 16enne, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano. Il conducente, un 59 anni, è stato sentito dai carabinieri di Pioltello, che stanno compiendo gli accertamenti sulla dinamica dei fatti.