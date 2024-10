XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO / A

VANGELO ( Mt 16,21-27 )

Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso.

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.

Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!».

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà.

Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita?

Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».

COMMENTO AL VANGELO

Offrire la vita nell'amore

"Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto, venire ucciso e risorgere il terso giorno".

Non credo fosse facile neanche per Gesù fare tale discorso, sapere e pensare alla sua morte che sarebbe avvenuta di lì a poco e in maniera così dura. Gesù ha piena coscienza della sua missione e di come questa missione si compie con il sacrificio dell'amore più grande: dare la vita.

Mi colpisce notare come spesso Lui parla apertamente di questo, in annunci precisi e in alcune parabole (es. i vignaiuoli e il Figlio che viene ucciso).

Certamente lo fa anche per preparare i suoi discepoli, per distoglierli da ogni immaginazione umana di quel regno che Gesù predica.

"Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo: "questo non ti accadrà mai". Pietro aveva avuto poco prima un elogio e una promessa da parte di Gesù e forse si sente in dovere di "collaborare" alla sua opera, anche con questo richiamo.