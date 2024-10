L'ex ministra Lucia Azzolina diventa preside di ruolo in Sicilia. Come confermano all'Adnkronos, la deputata del M5S accetterà l'incarico ma resterà in aspettativa per mandato parlamentare. Il contratto sarà firmato a fine agosto.

Il Ministero dell'Istruzione ha reso pubbliche in queste ore le prossime 396 immissioni in ruolo di dirigenti scolastici. La prova dell’ex ministra è stata considerata poco più che sufficiente: 80,50 su 100 con un'asticella posta a quota 70.

Lucia Azzolina è nata a Siracusa, è cresciuta nel Comune di Floridia e ha insegnato Lettere, prima da precaria e poi a tempo indeterminato in un istituto di istruzione superiore di Biella.