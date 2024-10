"Abbiamo 650-700mila docenti di ruolo, abbiamo attivato quest'anno le supplenze annuali dal 15 agosto. Le cattedre scoperte sono quelli che rinunciano o per situazioni impreviste, come malattie. Il dato nazionale è del 5%".

Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervistato da SkyTg24. Bianchi ha rivendicato il lavoro svolto.

"Abbiamo fatto - ha ricordato - una quantità enorme di assunzioni, 7 concorsi in un anno e mezzo: l'anno scorso sono stati immessi in ruolo 61mila docenti, quest'anno già oltre 50mila ed altri 25mila lo saranno entro l'anno. Poi ci sono 91mila insegnanti di sostegno in deroga ed una quota a tempo determinato c'è sempre".