Il senso dei valori della vita nasce innanzi tutto nella propria famiglia, poi la crescita prosegue nella scuola, dove ci si prepara all’ingresso nella società. In particolare, nelle primarie inizia quel percorso di formazione dei bambini in cui ognuno di loro si affaccia al mondo in un contesto che vede insegnanti e genitori impegnati in uno sforzo comune perché, oltre alla preparazione e ai sani principi, i figli acquisiscano con il tempo anche la forza necessaria per proteggere la propria personalità.

Nel perseguimento degli scopi istituzionali, la scuola non è lasciata sola. Altre componenti della società affiancano la vita scolastica, consapevoli dell’importanza di non far mancare nulla al processo di crescita dei bambini. L’ultimo esempio è quello della Questura di Cagliari, promotrice di un’iniziativa inserita nel progetto nazionale di educazione alla legalità dal titolo “Il poliziotto un amico in più”, organizzato dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e l’Unicef .

Il tema della legalità è stato trattato in diverse scuole della provincia di Cagliari, a partire dalle scuole d’infanzia fino alle medie. La presenza delle forze dell’ordine in un processo di acquisizione della cultura della legalità, dei diritti e dei doveri del cittadino, da parte dei bambini e dei ragazzi, è di estrema importanza per l’alto valore sociale dell’iniziativa.