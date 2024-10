Maxi piantagione di marijuana scoperta durante la mattinata di martedì 3 settembre a Talana, località “Niustria”, dai carabinieri di Arzana e Lanusei, durante un controllo.

Con il supporto dei colleghi di Talana, sono state sequestrate dai militari 1048 piante dell’altezza compresa tra i 260 ed i 310 cm, che, immesse nel mercato al minuto, avrebbero fruttato circa 2,5 milioni di euro

Mentre ispezionavano il luogo, i carabinieri hanno rinvenuto tubature per l’irrigazione, 2 cisterne in PVC usate come deposito idrico ed alcune foto trappole piazzate lungo il sentiero che conduce alla piantagione. Il materiale è stato sequestro per i successivi accertamenti.

Sono in corso specifiche attività d’indagine volte a identificare i responsabili, attualmente ignoti.