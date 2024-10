Velma Dinkley di Scooby-Doo fa coming out. In una clip del nuovo film "Trick or Treat Scooby-Doo!", dal 16 ottobre sulla piattaforma in streaming Hbo Max, la ragazza - uno dei protagonisti del celebre cartone - rimane incantata dalla costume designer Coco Diablo.

Occhiali annebbiati e rossore sul volto. Una novità che non ha sorpreso i fan, molti dai quali già da tempo caldeggiavano una presunta omosessualità del personaggio. Lo stesso James Gunn, sceneggiatore dei primi film dal vivo di Scooby-Doo, aveva indirettamente confermato le indiscrezioni.

"Nel 2001 Velma era esplicitamente gay, nella mia sceneggiatura iniziale", scrive "Variety" citando Gunn. "Ma la produzione ha tenuto le acque calme, facendola diventare ambigua (nella versione girata), poi niente (nella versione uscita) e alla fine con un fidanzato (nel sequel)".