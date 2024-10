Un morto e un ferito è il drammatico bilancio dello scontro frontale tra due auto , una Punto nera e una Fiat Cinquecento bianca, avvenuto nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 18, lungo la cosiddetta strada "Dei Due Mari" , provinciale 42 che collega Porto Torres con Alghero.

Lo schianto si è verificato all'altezza dell'incrocio con la Sp 65, che conduce all'Argentiera, dove Cristian Piras, che oggi avrebbe compiuto 20 anni, ha perso la vita mentre si dirigeva verso la sua casa a Porto Torres dopo una giornata di lavoro nell'hotel Carlo V, nell'incidente che ha visto coinvolto anche Gavino Deligios, 45enne di Alghero, che però non è risultato essere in gravi condizioni , dopo essere stato trasferito con l'elisoccorso alla Santissima Annunziata.

Non si conoscono ancora i motivi per i quali il giovane, alla guida della sua Punto, ha sbandato , perdendo il controllo del mezzo e invadendo la corsia opposta, sulla quale viaggiava il 45enne. Cristian è rimasto incastrato tra le lamiere per ore, ma secondo una prima ricostruzione dei fatti sarebbe morto sul colpo, per lui non c'è stato niente da fare.

Sul posto sono intervenuti il ​​118 con due ambulanze, l'elisoccorso, i Vigili del fuoco che hanno estratto i due automobilisti dalle lamiere, la Polizia locale di Sassari per i rilievi ei Carabinieri in supporto.